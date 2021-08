Per la prima volta è stata osservata la luce deformata che emerge da dietro un buco nero (Di domenica 1 agosto 2021) osservata La luce deformata Che emerge Da dietro Un buco nero Gli scienziati hanno rilevato una serie di bagliori luminosi di raggi X dietro un buco nero supermassiccio. “Qualsiasi luce che entra in un buco nero non ne esce, quindi non dovremmo essere in grado di vedere nulla dietro il buco nero”, ha detto l’astrofisico L'articolo proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress (Di domenica 1 agosto 2021)LaCheDaUnGli scienziati hanno rilevato una serie di bagliori luminosi di raggi Xunsupermassiccio. “Qualsiasiche entra in unnon ne esce, quindi non dovremmo essere in grado di vedere nullail”, ha detto l’astrofisico L'articolo proviene da Notiziepress.

Advertising

MetaErmal : Ieri mi sembrava di essere sul palco per la prima volta. Era passato troppo tempo dall’ultima, ma il primo amore no… - Eurosport_IT : Terza medaglia olimpica individuale per Gregorio #Paltrinieri ?????? Prima di lui nel nuoto solo Novella Calligaris e… - CarloCalenda : .?@silviavannutell? è del nostro ufficio studi. Una fuoriclasse che purtroppo a ottobre andrà a insegnare in Americ… - furgeTX : RT @Maicuntent1986: @levii________ @marifcinter @farted94 Sicuramente, ha mezza cina che lo cerca per i TFR ora si caca sotto di quattro di… - bbbnzl30 : RT @LandiaInter: @marifcinter 'Cosa volete per non contestare?' 'Biglietti gratis, traferte pagate, omaggi vari' 'Ok, accordo fatto' 'Alè… -