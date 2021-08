Laurel Hubbard, la pesista neozelandese in gara a Tokyo: è la prima donna transessuale a partecipare alle Olimpiadi (Di domenica 1 agosto 2021) Da oggi le Olimpiadi potrebbero non essere più le stesse. Nella categoria +87 kg del sollevamento pesi scenderà in pedana la neozelandese Laurel Hubbard, prima atleta transessuale a partecipare ai Giochi Olimpici. La storia di Hubbard, che prima si chiamava Gavin, è molto conosciuta nel mondo del sollevamento pesi e ha sempre fatto discutere sia in senso negativo che positivo, fin dal momento in cui ha deciso di cambiare sesso e restare una pesista internazionale. Il suo processo è iniziato otto anni fa, all’età di 35 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Da oggi lepotrebbero non essere più le stesse. Nella categoria +87 kg del sollevamento pesi scenderà in pedana laatletaai Giochi Olimpici. La storia di, chesi chiamava Gavin, è molto conosciuta nel mondo del sollevamento pesi e ha sempre fatto discutere sia in senso negativo che positivo, fin dal momento in cui ha deciso di cambiare sesso e restare unainternazionale. Il suo processo è iniziato otto anni fa, all’età di 35 ...

