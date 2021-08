Chi è Marcell Jacobs. Nato in Texas, non parla inglese. I dissidi col padre, il mito di Mennea (Di domenica 1 agosto 2021) “La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. È vissuto senza padre e gli ho fatto da papà e mamma. Ha superato tante difficoltà e ora si merita tutto. Avevo detto che era il nuovo Bolt. Lo ha dimostrato, è il più veloce”. Sono queste le prime parole della mamma di Marcell Jacobs, campione olimpico nei cento metri. E, in effetti, la vita dell’azzurro non è stata sempre rosa e fiori. Nato a El Paso, in Texas, nel 1994 da madre italiana (Viviana Masini) e padre texano (un militare conosciuto a Vicenza), è e si sente completamente italiano (anzi, ammette di non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) “La vita diè stata un grande sacrificio. È vissuto senzae gli ho fatto da papà e mamma. Ha superato tante difficoltà e ora si merita tutto. Avevo detto che era il nuovo Bolt. Lo ha dimostrato, è il più veloce”. Sono queste le prime parole della mamma di, campione olimpico nei cento metri. E, in effetti, la vita dell’azzurro non è stata sempre rosa e fiori.a El Paso, in, nel 1994 da madre italiana (Viviana Masini) etexano (un militare conosciuto a Vicenza), è e si sente completamente italiano (anzi, ammette di non ...

