Calciomercato Lazio, Ribery nel mirino ma c'è il problema ingaggio (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato Lazio, biancocelesti e Spezia sulle tracce del francese. A frenare la trattativa c'è però il pesante ingaggio dell'esterno La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Franck Ribery. L'esterno francese, che nelle scorse settimane ha lasciato la Fiorentina, vorrebbe rimanere in Serie A, dove è seguito con attenzione da Lazio e Spezia, frenate però dal pesante ingaggio percepito dal giocatore. Offerte anchedagli Emirati Arabi e dalla Ligue1, ma Ribery appare intenzionato a rimanere in Italia. Prima, però, servira un pesante taglio allo ...

