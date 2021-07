Vite al limite: Melissa Morris la prima paziente, oggi è un’altra donna (Di domenica 1 agosto 2021) Vite al limite, Melissa Morris irriconoscibile. Pesava oltre 200 chili, com’è diventata dopo la tv: metamorfosi senza precedenti. Melissa Morris, ha fatto il suo debutto nella prima puntata della prima stagione di “Vite al limite“. Il 17 novembre 2005 la donna incontra per la prima volta lo storico dottore del programma, il professor. Younan Nowzaradan. Il medico nel corso delle stagioni ha avuto a che fare con molte persone obese, e già dall’inizio sembrava che ... Leggi su ck12 (Di domenica 1 agosto 2021)alirriconoscibile. Pesava oltre 200 chili, com’è diventata dopo la tv: metamorfosi senza precedenti., ha fatto il suo debutto nellapuntata dellastagione di “al“. Il 17 novembre 2005 laincontra per lavolta lo storico dottore del programma, il professor. Younan Nowzaradan. Il medico nel corso delle stagioni ha avuto a che fare con molte persone obese, e già dall’inizio sembrava che ...

Advertising

Morgana_69 : @Monjapr1 Si su vite a limite in effetti le donne sono quelle piú recidive. Nell altro programma invece la maggior… - Stasera_in_TV : REAL TIME: (23:20) Vite al limite: e poi - Bettie Jo e Susan (Docureality) #StaseraInTV 31/07/2021 #SecondaSerata @realtimetvit - jonllaz : @sorryi_mstupid mio padre mi ricorda ogni giorno della sua miserabile vita che sono un obeso e che dovrei andare a vite al limite , feel u - thankslouu : Ho mangiato un panino per cena e l’ho finito tutto, ma non era neanche grande e mi fa “ l’hai finito tutto?” e i… - MrsPaeoniaa_ : Stavo mangiando i biscotti ed è passato in TV il dottore Nowzaradan di vite al limite, improvvisamente mi è venuta… -