Val Pusteria, vincolo per evitare la realizzazione di impianti sciistici. Montain Wilderness: “Serve a valorizzare il bene” (Di sabato 31 luglio 2021) Il Comelico e la Val D’Ansiei sono una parte delle montagne bellunesi che fanno da cerniera con la Val Pusteria. Di qua il Veneto, di là l’Alto Adige. E’ una zona che da anni è mira di interventi speculativi, che puntano a costruire impianti sciistici di collegamento con il comprensorio altoatesino, ricco di piste e di seggiovie. La Regione Veneto ha cercato di forzare la mano, ma ha dovuto incassare una sonora sconfitta in materia di vincoli ambientali. La Corte Costituzionale ha infatti respinto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla giunta Zaia contro il Ministero dei Beni Culturali che ha apposto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Il Comelico e la Val D’Ansiei sono una parte delle montagne bellunesi che fanno da cerniera con la Val. Di qua il Veneto, di là l’Alto Adige. E’ una zona che da anni è mira di interventi speculativi, che puntano a costruiredi collegamento con il comprensorio altoatesino, ricco di piste e di seggiovie. La Regione Veneto ha cercato di forzare la mano, ma ha dovuto incassare una sonora sconfitta in materia di vincoli ambientali. La Corte Costituzionale ha infatti respinto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla giunta Zaia contro il Ministero dei Beni Culturali che ha apposto un ...

altoadige_info : @Viviana85196218 In Val Pusteria sono tanti altre possibilità, per esmpio Brunico. - mariann23016036 : @MassimoSpilabo2 Direttamente dalla Val Pusteria. Mi hai fatto ridere …??. Tutti gli anni, più o meno va così. Un abbraccio e buona fortuna ?? - LaCla74 : @federicacaladea @BebeBebino Hai provato a Moso ? È sempre in Val Pusteria Sotto a San Candido È un paesino deliz… - pino_nostro : @floydian64 Dipende. Noi eravamo in due e ho trovato comodo evitare il traffico della Dobbiaco/Cortina e i tornanti… - LatinaBiz : Ambulanza E' morta una donna di 54 anni di Cisterna in un tragico incidente in Trentino Alto Adige mentre era in… -

Ultime Notizie dalla rete : Val Pusteria un delitto satanista? - a brunico, in provincia di bolzano, un inquietante omicidio di un 30enne... Aldo De Pellegrin e Marco Angelucci per il 'Corriere della Sera' maxim zanella Ucciso a coltellate nel suo appartamento del centro di Brunico, in val Pusteria. Vittima, Maxim Zanella, 30 anni, figlio del presidente provinciale del Club alpino italiano. Non ci sono ...

Lo chiamano il paradiso del silenzio questo splendido lago italiano ancora poco conosciuto Lo chiamano il paradiso del silenzio questo splendido lago italiano ancora poco conosciuto In Val Pusteria , nella provincia autonoma di Bolzano c'è un luogo davvero magico e caratteristico. Si ...

Questo borgo della Val Pusteria è il paradiso del silenzio SiViaggia 2100 fulmini sull'Alto Adige Nella notte, violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e fulmini si sono abbattuti su diverse zone della provincia, in particolare tra Merano e Vipiteno.

Stasera in tv: “Sapore di te” su Canale 5 Su Canale 5 "Sapore di te", la commedia balneare dei Fratelli Vanzina con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli e Serena Autieri.

Aldo De Pellegrin e Marco Angelucci per il 'Corriere della Sera' maxim zanella Ucciso a coltellate nel suo appartamento del centro di Brunico, in. Vittima, Maxim Zanella, 30 anni, figlio del presidente provinciale del Club alpino italiano. Non ci sono ...Lo chiamano il paradiso del silenzio questo splendido lago italiano ancora poco conosciuto In, nella provincia autonoma di Bolzano c'è un luogo davvero magico e caratteristico. Si ...Nella notte, violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e fulmini si sono abbattuti su diverse zone della provincia, in particolare tra Merano e Vipiteno.Su Canale 5 "Sapore di te", la commedia balneare dei Fratelli Vanzina con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli e Serena Autieri.