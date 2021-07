Ultime Notizie Roma del 31-07-2021 ore 09:10 (Di sabato 31 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio nell’ultimo bollettino i dati covid 6619 positivi 18 vittime 201 le terapie Intensive in crescita rispetto alla giornata di giovedì che 247000 i tamponi effettuati in 24 ore tasso di positività al 267 % brucia la Sicilia incendi da Palermo a Catania il caldo e le temperature hanno spinto le fiamme il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i piRomani diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni invase dalle fiamme 150 persone sono rimaste bloccate in zona e Marinare di Catania sono state ... Leggi su romadailynews (Di sabato 31 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio nell’ultimo bollettino i dati covid 6619 positivi 18 vittime 201 le terapie Intensive in crescita rispetto alla giornata di giovedì che 247000 i tamponi effettuati in 24 ore tasso di positività al 267 % brucia la Sicilia incendi da Palermo a Catania il caldo e le temperature hanno spinto le fiamme il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i pini diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni invase dalle fiamme 150 persone sono rimaste bloccate in zona e Marinare di Catania sono state ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vitt… - fanpage : I 'No Green Pass' tornano alla carica a Roma, e non solo. L'orario della manifestazione. - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Profilo3Marco : RT @LucioMalan: 30 luglio 2021 Ultime notizie tricolore: bugie sul #GreenPass e molto altro - corgiallorosso : #NunoSantos soddisfatto dei primi giorni di lavoro con #RuiPatricio -