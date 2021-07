Schumacher | in arrivo un docufilm sulla sua vita

(Di sabato 31 luglio 2021)verrà celebrato in unche racconterà non solo la sua splendida carriera, ma anche laprivata. Quest'ultima è sempre stata avvolta da una grande protezione, la stessa che la moglie Corinna ha portato avanti dopo il terribile incidente del 2013. Si intitolaed è ildedicato alla leggenda della Formula 1 che uscirà su Netflix il prossimo 15 settembre. Diretta dalla regista Vanessa Nöcker, la pellicola intende mostrare non solo la carriera del pilota, ma anche la suaprivata. Michael, dal lontano 29 dicembre 2013, vive paralizzato a causa di ...

glooit : In arrivo su Netflix un documentario su Michael Schumacher leggi su Gloo - larampait : #Netflix annuncia: “In arrivo il docu-film sulla vita di #Schumacher” - motorboxcom : #F1 A settembre è prevista l'uscita su #Netflix del primo docufilm su #Schumacher realizzato con il contributo fond… - Agenzia_Dire : #Netflix ha realizzato un docu-film su Michael #Schumacher, con il supporto della sua famiglia. Ecco quando sarà di… -

