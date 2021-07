Scherma, l’Italia si arrende alla Francia e si giocherà il bronzo nella sciabola. Non basta una super Michela Battiston (Di sabato 31 luglio 2021) l’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nella prova a squadre di sciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston si è arreso in semifinale per 45-39 alla Francia ed ora affronterà la Corea del Sud. Non è bastata all’Italia una straordinaria Battiston, entrata per sostituire Criscio e capace di una rimonta epica, ma alla fine non sfruttata dalle compagne. Una sfida che si è subito ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)sila medaglia diprova a squadre difemminile alle Olimpiadi di Tokyo. Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio esi è arreso in semifinale per 45-39ed ora affronterà la Corea del Sud. Non èta aluna straordinaria, entrata per sostituire Criscio e capace di una rimonta epica, mafine non sfruttata dalle compagne. Una sfida che si è subito ...

