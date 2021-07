Pierpaolo compie 31 anni | la dolce sorpresa di Giulia Salemi lo fa scoppiare in lacrime | ' Non ci credo'

(Di sabato 31 luglio 2021)31, ladilo fain: ' Mi rendi felice come non lo sono mai stata '. Oggi, l'ex gieffino31e per festeggiare la ricorrenza è volato con ...

leggoit : Pierpaolo Pretelli compie 31 anni, la dolce sorpresa di Giulia Salemi lo fa scoppiare in lacrime: «Non ci credo...» - bottinochiara_ : Valentina Ferragni e luca festeggiano i 30 anni di lui da tipo una settimana, i prossimi saranno Giulia Salemi con… - vivodinotte9 : Pierpaolo pretelli che sabato compie 2 anni #prelemi -

31 anni, la sorpresa di Giulia Salemi lo fa scoppiare in lacrime: ' Mi rendi felice come non lo sono mai stata '. Oggi, l'ex gieffino31 anni e per festeggiare la ricorrenza è volato con amici e fidanzata a Ibiza. A mezzanotte, l'allegro gruppo ha festeggiato con le bollicine poi la dolce sorpresa di Giulia. Leggi anche > L'...... la sua reazione ha emozionato i fanoggi 31 anni l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ,Pretelli , che sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni. Il suo nuovo singolo ' L'...Pierpaolo Pretelli compie 31 anni, la sorpresa di Giulia Salemi lo fa scoppiare in lacrime: «Mi rendi felice come non lo sono mai stata». Oggi, l'ex gieffino compie 31 anni e ...La bellissima reazione di Pierpaolo Pretelli al video di Giulia Salemi: il 31esimo compleanno impossibile da dimenticare.