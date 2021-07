Notte folle a Bogliasco: distrugge vetri e specchietti retrovisori delle auto, denunciato (Di sabato 31 luglio 2021) Sorpreso dai carabinieri di Santa Margherita mentre spaccava i vestri e gli specchietti retrovisori di cinque auto posteggiate regolarmente a Bogliasco. I militari hanno denunciato il 32enne in stato ... Leggi su genovatoday (Di sabato 31 luglio 2021) Sorpreso dai carabinieri di Santa Margherita mentre spaccava i vestri e glidi cinqueposteggiate regolarmente a. I militari hannoil 32enne in stato ...

Advertising

genovatoday : Notte folle a Bogliasco: distrugge vetri e specchietti retrovisori delle auto, denunciato - 4Tchat : RT @MoreFir76608104: #SpiniNelFianco #megliolegale @Casadileo1 E ancora... Notte folle a Muggia: minorenne in coma etilico al Burlo.. Manca… - verd44766903 : RT @MoreFir76608104: #SpiniNelFianco #megliolegale @Casadileo1 E ancora... Notte folle a Muggia: minorenne in coma etilico al Burlo.. Manca… - MoreFir76608104 : #SpiniNelFianco #megliolegale @Casadileo1 E ancora... Notte folle a Muggia: minorenne in coma etilico al Burlo.. Ma… - MoreFir76608104 : #spininelfianco #megliolegale @Casadileo1 l'articolo è del 2011, ma è così ogni anno...Carnevale di Muggia, notte… -