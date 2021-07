Nizza Milan in streaming, il match di Socios in diretta (Di sabato 31 luglio 2021) Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire Nizza Milan in streaming. Il club rossonero e Chiliz – l’azienda che ha sviluppato i Fan Token e la fan engagement app Socios.com – hanno annunciato ufficialmente nei giorni scorsi il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021. L’imminente tour pre-campionato, che prevede una L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 31 luglio 2021) Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguirein. Il club rossonero e Chiliz – l’azienda che ha sviluppato i Fan Token e la fan engagement app.com – hanno annunciato ufficialmente nei giorni scorsi il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021. L’imminente tour pre-campionato, che prevede una L'articolo

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - AntoVitiello : #Hauge fuori dai convocati per Nizza- #Milan per scelta tecnica - DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - DiegoMassa_ : ?? #STARTINGXI ?? Formazione ufficiale del #Milan contro il #Nizza per la 3° amichevole stagionale. Out #Bennacer p… - teo_acm : RT @puigisismo: Streaming per Nizza-Milan? Possibilmente entro le 20.30 -