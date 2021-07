Milly Carlucci | scoppia la lite con Raimondo Todaro | c’entra la De Filippi

Advertising

milly_carlucci : A proposito di Raimondo. #ballandoconlestelle - Raiofficialnews : Milly Carlucci presenta il concerto “Dal Circo Massimo, @AndreaBocelli!”, in occasione dell’apertura dei lavori del… - PasqualeMarro : #BallandoconleStelle, #Milly cala il colpo dopo #Todaro - GHERARDIMAURO1 : - RaffaeleSanto : RT @Tele_nauta: Ballando con le stelle, la separazione tv tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro finisce a stilettate sui social. I capitoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci

È partita l'indiscrezione Grande fermento in casa "Ballando con le Stelle" con il botta e risposta tra la padrona di casa,, e Raimondo Todaro che dopo 15 anni nel programma del sabato ...Solo ieri si è appreso, dal profilo social del noto ballerino Raimondo Todaro , la sua decisione di abbandonare il programma ' Ballando con le stelle ', condotto da. A quanto pare questa scelta sembra essere stata fatta all'improvviso, senza un colloquio diretto tra il ballerino e la conduttrice che condividono lo stesso palco da molti anni:...Qui la replica del ballerino: "Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano tante, vere e no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male c ...'Ballando con le stelle' ritornerà presto e le indiscrezioni per la prossima edizione sono davvero tante: un ex calciatore in pista?