LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Verstappen vola nella Q2 con le soft, Sainz a muro partirà 15° (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Verstappen, quindi, ha sorpreso tutti e ha deciso di partire domani con le soft, piazzando un giro monstre proprio allo scadere. Mercedes con le medie, Leclerc con le soft. 15.50 RIEPILOGO TEMPI Q2 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:15.650 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.735 3 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.744 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.793 3 5 Fernando ALONSO Alpine+0.891 4 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.903 37 Charles LECLERC Ferrari+0.924 4 8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.052 3 9 Esteban OCON Alpine+1.116 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.144 ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52, quindi, ha sorpreso tutti e ha deciso di partire domani con le, piazzando un giro monstre proprio allo scadere. Mercedes con le medie, Leclerc con le. 15.50 RIEPILOGO TEMPI Q2 1 MaxRed Bull Racing1:15.650 4 2 Lando NORRIS McLaren+0.735 3 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.744 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.793 3 5 Fernando ALONSO Alpine+0.891 4 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.903 37 Charles LECLERC Ferrari+0.924 4 8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.052 3 9 Esteban OCON Alpine+1.116 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.144 ...

Advertising

SkySportF1 : ? Incidente per Mick Schumacher ? Bandiera rossa in pista (?? -10’ #FP3) LIVE ? - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER SAINZ NEL #Q2 ? Bandiera rossa a Budapest LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? INCIDENTE PER SAINZ NEL #Q2 ? Bandiera rossa a Budapest LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #HungarianGP #BudapestF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #HungarianGP #BudapestF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -