Il maltempo su Bellano | fulmine colpisce varie tombe | intervengono i pompieri

Intervento dei Vigili del Fuoco a causa dei danni provocati dal. I pompieri del Distaccamento volontari di, facenti capo al Comando Provinciale di Lecco, sono intervenuti, nella serata di sabato 31 luglio, all'interno del cimitero di. Qui, ...Sul posto subito i vigili del fuoco di, il geologo individuato, il gruppo di protezione civile sempre di, e il sindaco, che ha incaricato in urgenza la ditta per le prime opere di ...La violenta ondata di maltempo attesa per la serata di oggi ha investito la provincia di Lecco poco dopo le 21. Già nel tardo pomeriggio forti grandinate erano state segnalate a Esino e a Pasturo, men ...Il dolore davanti alle immagini del lago dello scrittore che vive sul ramo lecchese: "In queste zone troppo spesso si interviene per curare le sciagure ...