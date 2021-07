Gli spadisti Usa con la mascherina rosa in favore delle donne e contro il loro stesso compagno

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 31 luglio 2021) Tre componenti della nazionale di spada maschile degli Stati Uniti si sono presentati in pedana a Tokyo con lain solidarietà allevittime di abusi sessuali. Una presa di posizioneildi squadra Alen Hadzic, accusato di aver commesso violenzaalcune: è l’unico innera, quella ufficiale della delegazione americana, e presumibilmente non era stato avvisato della protesta da parte dei suoi compagni. La sua presenza nella delegazione statunitense non è stata vista di buon ...