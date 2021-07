Gimbo salta oltre Rio, ora tutto è possibile (Di sabato 31 luglio 2021) Tamberi supera 2.28 e conquista il diritto a giocarsi il titolo nell'alto: la concorrenza è micidiale, ma lui ha nelle corde l'impresa della vita di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Tamberi supera 2.28 e conquista il diritto a giocarsi il titolo nell'alto: la concorrenza è micidiale, ma lui ha nelle corde l'impresa della vita di LEO TURRINI

Gimbo salta oltre Rio, ora tutto è possibile Tamberi supera 2.28 e conquista il diritto a giocarsi il titolo nell'alto: la concorrenza è micidiale, ma lui ha nelle corde l'impresa della vita di LEO TURRINI

Salto: Tamberi c'è, ma ora serve uno scatto Il ragazzo con la barba a metà non c’è più, l’uomo con i capelli biondo platino è un ricordo del passato. Sul palcoscenico olimpico Gianmarco Tamberi ...

