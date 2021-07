F1 GP Ungheria 2021, sostituita la power unit sulla Ferrari di Carlos Sainz (Di sabato 31 luglio 2021) Nel weekend del Gran Premio di Ungheria 2021 di Formula 1 la Ferrari decide di compiere un passo importante. Nella notte, infatti, la scuderia del cavallino rampante ha sostituito la power unit sulla monoposto di Carlos Sainz che, pertanto, utilizzerà la PU3 per tutto il resto del fine settimana. La power unit smontata sarà portata a Maranello per effettuare tutti i controlli e le verifiche necessarie per cercare di apportare gli opportuni miglioramenti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Nel weekend del Gran Premio didi Formula 1 ladecide di compiere un passo importante. Nella notte, infatti, la scuderia del cavallino rampante ha sostituito lamonoposto diche, pertanto, utilizzerà la PU3 per tutto il resto del fine settimana. Lasmontata sarà portata a Maranello per effettuare tutti i controlli e le verifiche necessarie per cercare di apportare gli opportuni miglioramenti. SportFace.

