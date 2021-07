Covid: in Italia 6.513 casi e 16 morti, il tasso di positività cala al 2,4% (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - In discesa oggi in Italia il numero di positivi al Covid-19: sono 6.513, contro i 6.619 di ieri. Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 264.860, intorno ai 13mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività scende al 2,4% dal 2,7% di ventiquattro ore fa. Il numero dei decessi è oggi indicato in 16 (-2 su ieri), portando a 128.063 il numero totale dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sul fronte dei ricoveri si registra sì un incremento ma inferiore a quello avutosi ieri: +39 contro +82, per un totale al momento di 1.851 pazienti con sintomi; le ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - In discesa oggi inil numero di positivi al-19: sono 6.513, contro i 6.619 di ieri. Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 264.860, intorno ai 13mila in più rispetto a ieri. Ildiscende al 2,4% dal 2,7% di ventiquattro ore fa. Il numero dei decessi è oggi indicato in 16 (-2 su ieri), portando a 128.063 il numero totale dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sul fronte dei ricoveri si registra sì un incremento ma inferiore a quello avutosi ieri: +39 contro +82, per un totale al momento di 1.851 pazienti con sintomi; le ...

Advertising

ItalyinUK : La nuova ordinanza del Ministro della Salute riconosce la validità in Italia del certificato Covid NHS per le attiv… - SkyTG24 : L'ultima indagine rapida sulle varianti dell'#Iss ha rivelato in Italia la prevalenza della #varianteDelta al 94,8%… - Agenzia_Italia : La variante Delta si diffonde come la varicella. Uno studio - marcomorini72 : RT @LaVeritaWeb: Sorgi prova a mettere una pezza all'editoriale in cui affermava che una giunta militare sarebbe l'alternativa possibile al… - MarcoMeacci8 : RT @AdolfoTasinato: Nuovo Giornale Nazionale. La logica del Green pass, che è un pateracchio confuso e ingestibile, ha il solo scopo di int… -