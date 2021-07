Cagliari, Semplici: «Troppi errori contro l’Augsburg. Non ci piace perdere» (Di sabato 31 luglio 2021) Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevole contro l’Augsburg Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevole giocata contro l’Augsburg. PRESTAZIONE – «Nonostante la sconfitta esco soddisfatto. Ho visto cose su sui dover lavorare, ma abbiamo tanto tempo. Non ci piace perdere, specialmente durante un’amichevole. Abbiamo commesso molti errori, sia individuali che di squadra e questo ha permesso agli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Leonardo, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevoleLeonardo, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevole giocata. PRESTAZIONE – «Nonostante la sconfitta esco soddisfatto. Ho visto cose su sui dover lavorare, ma abbiamo tanto tempo. Non ci, specialmente durante un’amichevole. Abbiamo commesso molti, sia individuali che di squadra e questo ha permesso agli ...

