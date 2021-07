Bronzo anche al positivo Rosetti, arriva l'ok del Cio (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Bruno Rosetti sale sul podio insieme al “suo” quattro senza. Al canottiere azzurro, fermato dalla positività al Covid a poche ore dalla finale conquistata insieme ai compagni, sarà assegnata la medaglia di Bronzo. Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale accogliendo la richiesta avanzata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, subito dopo il terzo posto ottenuto da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. L'ufficialità è arrivata attraverso il direttore sport del Cio, Kit McConnell, che ha recepito l'istanza, considerandola fondata, in ragione della complessità del momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Brunosale sul podio insieme al “suo” quattro senza. Al canottiere azzurro, fermato dalla positività al Covid a poche ore dalla finale conquistata insieme ai compagni, sarà assegnata la medaglia di. Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale accogliendo la richiesta avanzata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, subito dopo il terzo posto ottenuto da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. L'ufficialità èta attraverso il direttore sport del Cio, Kit McConnell, che ha recepito l'istanza, considerandola fondata, in ragione della complessità del momento ...

