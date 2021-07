Basket, Meo Sacchetti: “Godiamoci il momento, poi penseremo ai quarti. L’inizio dell’ultimo quarto decisivo” (Di sabato 31 luglio 2021) Una vittoria di cuore, dopo aver sofferto troppo per i due quarti centrali. La seconda rimonta dopo la Germania che manda l’ItalBasket ai quarti di finale olimpici dopo 17 anni. Contro la Nigeria finisce 80-71 e ora gli azzurri aspettano i risultati degli altri match di oggi e domani per scoprire contro chi scenderanno in campo nei quarti. “Onestamente non volevamo finire la partita e dover aspettare l’altra partita per sapere se passavamo o non passavamo. Siamo andati sulle montagne russe, perché abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo sofferto il loro terzo quarto, ma poi alL’inizio del ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Una vittoria di cuore, dopo aver sofferto troppo per i duecentrali. La seconda rimonta dopo la Germania che manda l’Italaidi finale olimpici dopo 17 anni. Contro la Nigeria finisce 80-71 e ora gli azzurri aspettano i risultati degli altri match di oggi e domani per scoprire contro chi scenderanno in campo nei. “Onestamente non volevamo finire la partita e dover aspettare l’altra partita per sapere se passavamo o non passavamo. Siamo andati sulle montagne russe, perché abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo sofferto il loro terzo, ma poi aldel ...

