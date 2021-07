William e Kate | la delusione di Sarah Ferguson

Leggi su solodonna

(Di venerdì 30 luglio 2021) In un’intervista a “Town and Country Magazine”, ex moglie del principe Andrea e amica stretta della compianta Lady Diana, non ha nascosto il dispiacere per non essere stata invitata daal loro royal wedding nel 2011. La duchessa di York, però, dice di non serbare rancore. E guarda avanti. A dieci anni dal royal wedding disembra non Articolo completo: dal blog SoloDonna