Tour in motoape in Emilia Romagna per un gruppo di adolescenti (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha preso il via in Emilia Romagna il Tour in motoape dei ragazzi di Radioimmaginaria, network di adolescenti dagli 11 ai 17 anni. "OltrApe" toccherà 30 tappe a bordo di un Ape Piaggio, convertita a biometano. I ragazzi di Radioimmaginaria chiederanno ai coetanei come stanno e come si sentono in questo periodo di grande incertezza. abr/gtr su Il Corriere della Città.

