Tokyo 2020, Tamberi in finale salto in alto: “Non vedevo l’ora” (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo un errore a 2.28, l’azzurro ha superato la misura, che gli consente di entrare nella finale per una medaglia in programma il 1 agosto. “Aspetto questa finale da troppo tempo per non divertirmi. Non vedevo l’ora, ho dato l’anima negli ultimi cinque anni per essere qui, è stata una strada infinita e ora sono qui, pronto per vivere quel giorno che chiamavo sogno e oggi chiamo obiettivo. Sono contento di potermi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Gianmarcosi è qualificato per ladelinai Giochi di. Dopo un errore a 2.28, l’azzurro ha superato la misura, che gli consente di entrare nellaper una medaglia in programma il 1 agosto. “Aspetto questada troppo tempo per non divertirmi. Non, ho dato l’anima negli ultimi cinque anni per essere qui, è stata una strada infinita e ora sono qui, pronto per vivere quel giorno che chiamavo sogno e oggi chiamo obiettivo. Sono contento di potermi ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - tempoweb : Resa dei conti dopo il flop olimpico, il ct Cassani via da Tokyo #tokyo202o #giochiolimpici #30luglio… - sportface2016 : #Tokyo2020 – PODCAST, puntata 14: Dov'è finita l'empatia nello sport? Torna il consueto appuntamento con il podcast… -