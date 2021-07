Tokyo 2020, scherma sciabola femminile a squadre oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 31 luglio 2021) Il programma e gli orari della sciabola femminile a squadre, nell’ottava giornata di competizione nella scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il team italiano sarà composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston, e salirà in pedana a partire dai quarti di finale. Il primo match è in programma alle ore 4:25 italiane contro la Cina. Tutte le gare saranno visibili in diretta su Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb e TimVision. Sportface.it vi terrà compagnia con ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Il programma e gli orari della, nell’ottava giornata di competizione nellaalle Olimpiadi di. Il team italiano sarà composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston, e salirà in pedana a partire dai quarti di finale. Il primo match è in programma alle ore 4:25 italiane contro la Cina. Tutte le gare saranno visibili insu Eurosport Player e Discovery+, con una selezione di eventi visibili anche per gli abbonati di Dazn, Fastweb e TimVision. Sportface.it vi terrà compagnia con ...

