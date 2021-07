Superlega | comunicato ufficiale di Juventus | Barcellona e Real Madrid

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il casodi qualche mese fa aveva alzato un polverone immenso, nel quale c’erano stati diversi problemi tra i club coinvolti e la UEFA. In questi minuti sta circolando unda parte dei tre club in merito alla conferma del tribunale didella cessione delle azioni intraprese dalla UEFA contro i tre club. Una mossa inaspettata, che ha mosso la reazione dei club interessati. Nelviene anche ribadito: “Siamo felici che, d’ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della UEFA. Il nostro obiettivo è di continuare a sviluppare il Progetto di Super League in modo ...