“Siete due gocce d’acqua”. Alessandro Del Piero, come è diventato il figlio Tobias (Di venerdì 30 luglio 2021) Alessandro Del Piero non è stato solo uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Legando il suo nome alla Juventus è anche una delle ultime bandiere in uno sport dove sempre più contano i soldi e la riconoscenza è inesistente. Non solo. Negli anni d’oro Alex è arrivato ad essere il calciatore più popolare dopo Francesco Totti, nonché “lo sportivo più amato dagli italiani”. Sotto il profilo sportivo è stato detto davvero tutto su questo campione. Basti pensare al ‘gol alla Del Piero’ o al soprannome ‘Pinturicchio’, copyright Gianni Agnelli. Una leggenda, un campione, una stella. Ma cosa dire della sua vita privata? Beh, a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)Delnon è stato solo uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Legando il suo nome alla Juventus è anche una delle ultime bandiere in uno sport dove sempre più contano i soldi e la riconoscenza è inesistente. Non solo. Negli anni d’oro Alex è arrivato ad essere il calciatore più popolare dopo Francesco Totti, nonché “lo sportivo più amato dagli italiani”. Sotto il profilo sportivo è stato detto davvero tutto su questo campione. Basti pensare al ‘gol alla Del’ o al soprannome ‘Pinturicchio’, copyright Gianni Agnelli. Una leggenda, un campione, una stella. Ma cosa dire della sua vita privata? Beh, a ...

