Paura sulla Stazione Spaziale Internazionale | i motori del modulo Nauka si accendono per errore – Il video

(Di venerdì 30 luglio 2021)sull’ISS. Secondo i resoconti della Nasa idelrussosi sono accesi in modo incontrollato circa tre ore dopo l’attracco mettendo in rotazione l’intera(ISS). Questo ha causato l’attivazione dei propulsori di alcunia bordo allo scopo di contrastare la spinta. La ISS ha così raggiunto un’inclinazione di 45 gradi. Successivamente la situazione è tornata sotto controllo. Nessun danno per i sette astronauti a bordo. Ora i tecnici investigheranno sulle cause del malfunzionamento. Il ...

Advertising

amnestyitalia : #Colombia Ciò che abbiamo visto a Cali mostra il vero obiettivo della repressione: seminare paura, scoraggiare le p… - lapoelkann_ : Buon compleanno Presidente Mattarella. La sua guida autorevole ha traghettato il Paese nei momenti più difficili. I… - NicolaPorro : L’infelice frecciatina di #Draghi a Salvini rivela il vero problema (filosofico) del #greenpass ?? @CorradoOcone - AmnestyCuneo : RT @amnestyitalia: #Colombia Ciò che abbiamo visto a Cali mostra il vero obiettivo della repressione: seminare paura, scoraggiare le protes… - SP_simonepisano : RT @amnestyitalia: #Colombia Ciò che abbiamo visto a Cali mostra il vero obiettivo della repressione: seminare paura, scoraggiare le protes… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura sulla

Rai News

... puntandolearning agility, ovverocapacità di cavalcare l'onda del cambiamento e ... È necessario superare ladella perdita di controllo da parte del datore di lavoro. Nell'ebook ...Grande tensioneStazione Spaziale Internazionale (ISS): circa 3 ore dopo l'attracco del modulo russo Nauka, intorno alle 18:30 ora italiana, i motori del modulo si sono accessi in modo incontrollato mettendo in ...La questione del rinnovo di Insigne è infatti il punto più delicato del momento e, come già annunciato, saranno i diretti interessati ad incontrarsi e discuterne Insigne, reduce dal vincente europeo c ...Incendio all'alba in via Antonio Marinuzzi (zona Oreto - Stazione Centrale) a Palermo. I vigili del fuoco hanno messo in salvo ben 6 nuclei familiari, residenti in una palazzina colpita dalle fiamme.