Nauka: problema al modulo russo, disastro evitato (Di venerdì 30 luglio 2021) I controllori di volo della NASA e di Roscosmos hanno evitato un disastro giovedì dopo che un grande modulo russo Nauka è attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale e ha iniziato ad accendere i motori “inavvertitamente” destabilizzando la Stazione Spaziale. Il modulo russo si è collegato alla stazione spaziale alle 14:30, ora italiana. Successivamente, i cosmonauti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La foto dell’eclissi solare vista dall’I.S.S. Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 30 luglio 2021) I controllori di volo della NASA e di Roscosmos hannoungiovedì dopo che un grandeè attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale e ha iniziato ad accendere i motori “inavvertitamente” destabilizzando la Stazione Spaziale. Ilsi è collegato alla stazione spaziale alle 14:30, ora italiana. Successivamente, i cosmonauti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La foto dell’eclissi solare vista dall’I.S.S.

Advertising

SimMarcbz : RT @disinformatico: Dedicato a quel simpaticone che qui su Twitter minimizzava il problema alla Stazione di ieri causato da #Nauka. Perdita… - disinformatico : Dedicato a quel simpaticone che qui su Twitter minimizzava il problema alla Stazione di ieri causato da #Nauka. Per… - Link4Universe : Non ci sono stati problemi con la Stazione ed i sette astronauti a bordo non sono mai stati in pericolo. Nauka sarà… - FonteUfficiale : Si parla di: 'Stazione Spaziale Internazionale' Perché circa 3 ore dopo l'attracco del modulo russo Nauka la Stazio… - hurree16 : RT @ilpost: Giovedì la Stazione Spaziale Internazionale è ruotata di 45 gradi su sé stessa per un problema ai propulsori di un modulo russo… -