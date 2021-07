Nadia Battocletti centra la finale dei 5000 metri (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella notte di gare di Tokyo 2020, primo pomeriggio italiano, l’Italia dell’atletica ha centrato un altro importante traguardo. Nadia Battocletti, al termine di una gara condotta con grande astuzia, è riuscita a qualificarsi per la finale dei 5000 metri. Dopo i buoni risultati visti durante la mattinata, un’altra atleta azzurra è riuscita ad approdare a una finale. Com’è stata la volata di Nadia Battocletti verso la finale? Al termine di un’ottima prova, Nadia Battocletti è riuscita ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella notte di gare di Tokyo 2020, primo pomeriggio italiano, l’Italia dell’atletica hato un altro importante traguardo., al termine di una gara condotta con grande astuzia, è riuscita a qualificarsi per ladei. Dopo i buoni risultati visti durante la mattinata, un’altra atleta azzurra è riuscita ad approdare a una. Com’è stata la volata diverso la? Al termine di un’ottima prova,è riuscita ...

