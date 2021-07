Il calcio è sempre più digital | Amazon potrebbe diventare sponsor del Napoli

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilè alla perpetua ricerca di fondi e le squadre stanno cercando nuovi spunti economici per poter vivere e sopravvivere in un universopiù votato alle spese folli. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Roma e Inter che hanno optato per due aziende che, come core-business, hanno a che fare con criptovalute e tecnologia blockchain. Oggi, attraverso le colonne del Corriere della Sera, è arrivata la notizia dell’accordo – quasi definito – per un nuovosulle maglie del club di Aurelio De Laurentiis:essere annunciato a breve. ...