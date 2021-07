Highlights e gol Fiorentina-Virtus Verona 4-0, amichevole 2021 (VIDEO) (Di venerdì 30 luglio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Virtus Verona 4-0, match valido come amichevole del precampionato 2021 dei viola. La squadra di Italiano cala il poker a Moena con le reti che sono firmate da Bonaventura (con deviazione decisiva del portiere), quindi segnano anche Saponara, Milenkovic e Vlahovic nel finale. Andiamo allora a scoprire gli Highlights completi della partita di oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilcon glie i gol di4-0, match valido comedel precampionatodei viola. La squadra di Italiano cala il poker a Moena con le reti che sono firmate da Bonaventura (con deviazione decisiva del portiere), quindi segnano anche Saponara, Milenkovic e Vlahovic nel finale. Andiamo allora a scoprire glicompleti della partita di oggi. SportFace.

Advertising

SkySport : Borussia Dortmund-Bologna 3-0, tris dei tedeschi nel primo tempo: gol e highlights #SkySport - andreastoolbox : Borussia Dortmund-Bologna 3-0, tris dei tedeschi nel primo tempo: gol e highlights | Sky Sport… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Bologna 3-0, tris dei tedeschi nel primo tempo: gol e highlights: I tedeschi dominano e segnano t… - Mediagol : VIDEO Highlights Monopoli-Palermo 0-1, ampia sintesi dell’amichevole e gol di Valente - Bubu_Inter : @bbbnzl30 Non ne ho idea, ma si vendono tutto. Per dire, la Rai ai tempi di 90esimo minuto non poteva mandare in on… -