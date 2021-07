Guidolin | Spalletti al Napoli può fare grandi cose con la sua competenza e preparazione

(Di venerdì 30 luglio 2021) Alla Gazzetta: "Trova una squadra che a me piace tantissimo. Ildi Gattuso era una delle formazioni che più mi ha convinto l'anno scorso" La Gazzetta dello Sport intervista Francesco. Una chiacchierata sul campionato che inizierà tra meno di un mese e che vedrà il ritorno in panchina di tanti big. A partire da Massimiliano Allegri,...

Francescoha parlato degli arrivi sulle panchine di Napoli e Roma die Mourinho Francesco, allenatore che negli ultimi anni ha ricoperto anche il ruolo di commentatore in tv, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli arrivi di ...A partire da Massimiliano Allegri, con il quale, secondo, la Juve è favorita. Nelle sue valutazioni c'è spazio anche per il Napoli di LucianoFrancesco Guidolin, ex allenatore e ora opinionista, ha svelato le sue favorite per la prossima Serie A e la possibile sorpresa ...Francescon Guidolin, allenatore ex Vicenza e Udinese, ha parlato anche del Napoli: 'Spalletti sfrutterà una ottima base'.