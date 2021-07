Green pass: Lamorgese, i controlli saranno rafforzati (Di venerdì 30 luglio 2021) "I controlli ci sono sempre stati ma ora verranno implementati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sul tema Green pass, parlando a margine del Comitato sicurezza e ordine ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 luglio 2021) "Ici sono sempre stati ma ora verranno implementati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, sul tema, parlando a margine del Comitato sicurezza e ordine ...

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - marin_cdm : RT @andreapezzi: Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci sono l… - Frances83338391 : RT @Lorenzo62752880: Il green pass è come l'ahnepass messo da Hitler nel 1933. La sua funzione è solo di discriminare e punire chi non all… -