Gianni Sperti | ha ceduto veramente al ritocchino? | La sua confessione è da applausi

(Di venerdì 30 luglio 2021)è sempre stato un bell’uomo oltre che un abile ballerino e un personaggio di talento. Ultimamente sembra essere diverso dal solito, il suo viso non appare più come prima e al pubblico viene da chiedersi sesi sia fatto ritoccare qualche dettaglio del volto.-AltraNotiziaè l’opinionista del seguitissimo programma Uomini e Donne e il suo volto ultimamente è sotto l’attenzione di tutti, perché il pubblico ha notato qualcosa di diverso rispetto al solito. In effetti a guardarlo oggi è davvero poco somigliante ...

nudo su Instagram/ Web impazzito e spunta il commento di...A 48 annipuò mostrarsi come mamma l'ha fatto senza nessun tipo di imbarazzo. Su Instagram l'opinionista di 'Uomini e Donne' ha infatti regalato un un nudo integrale artistico, in cui sfoggia un ...A 48 anni Gianni Sperti può mostrarsi come mamma l'ha fatto senza nessun tipo di imbarazzo. Su Instagram l'opinionista di "Uomini e Donne" ha infatti regalato un un nudo integrale artistico, in cui sf ...Tina Cipollari come non l’avete mai vista! La bellissima vamp e opinionista di Uomini e Donne, appare in uno scatto in cui sembra quasi irriconoscibile. Capelli scuri e silhouette da fare invidia a un ...