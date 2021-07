Futuro Caldara, Torino in pressing: il Milan apre ad una soluzione (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo la Gazzetta della Sport , il Milan potrebbe aprire ad una soluzione pur di far spazio e cedere Caldara. Leggi su milanlive (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo la Gazzetta della Sport , ilpotrebbe aprire ad unapur di far spazio e cedere

Advertising

ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: ?????? Mattia Caldara, potrebbe partire in prestito. Nel suo futuro potrebbe esserci il neo promosso Venezia. #Calciomerca… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?????? Mattia Caldara, potrebbe partire in prestito. Nel suo futuro potrebbe esserci il neo promosso Venezia. #Calciomerca… - Frances13758250 : RT @la_rossonera: ?????? Mattia Caldara, potrebbe partire in prestito. Nel suo futuro potrebbe esserci il neo promosso Venezia. #Calciomerca… - la_rossonera : ?????? Mattia Caldara, potrebbe partire in prestito. Nel suo futuro potrebbe esserci il neo promosso Venezia.… - giugnolo98 : @caleee12 Si é giusto quello che dici però lui è fondamentale , quelli da vendere caso mai sono krunic ,castillejo… -