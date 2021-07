Esclusiva: Palermo, l’attaccante arriva dalla Juve. C’è Brunori (Di venerdì 30 luglio 2021) L’interesse di qualche giorno fa, ve ne avevamo parlato, ora siamo in dirittura. Il Palermo prende un attaccante dalla Juve, si tratta di Matteo Luigi Brunori, classe 1994, nell’ultima stagione in prestito all’Entella. Brunori ha aspettato qualche proposta dalla Serie B, ma poi ha sciolto le riserve per il trasferimento in Sicilia. Siamo ai dettagli, dopo Fella in rosanero anche Brunori. FOTO: Logo Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) L’interesse di qualche giorno fa, ve ne avevamo parlato, ora siamo in dirittura. Ilprende un attaccante, si tratta di Matteo Luigi, classe 1994, nell’ultima stagione in prestito all’Entella.ha aspettato qualche propostaSerie B, ma poi ha sciolto le riserve per il trasferimento in Sicilia. Siamo ai dettagli, dopo Fella in rosanero anche. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

