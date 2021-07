Concorso Polizia di Stato 1650 allievi agenti: posti aumentati a 2.202 (Di venerdì 30 luglio 2021) ***aggiornamento del 30/07/2021: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 l’avviso di ampliamento dei posti previsti dal Concorso, che passano da 1650 a 2202. Cambia anche la riserva dei posti per possessori di atteStato di bilinguismo, da 19 a 24. Leggi l’avviso **aggiornamento del 20/04/2021: gli esiti provvisori delle prove scritte vengono pubblicati giornalmente sul sito della Polizia di Stato. Guarda gli esiti *aggiornamento del 02/04/2021: la prova scritta del Concorso Polizia di Stato si svolgerà dal ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) ***aggiornamento del 30/07/2021: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 l’avviso di ampliamento deiprevisti dal, che passano daa 2202. Cambia anche la riserva deiper possessori di attedi bilinguismo, da 19 a 24. Leggi l’avviso **aggiornamento del 20/04/2021: gli esiti provvisori delle prove scritte vengono pubblicati giornalmente sul sito delladi. Guarda gli esiti *aggiornamento del 02/04/2021: la prova scritta deldisi svolgerà dal ...

SindacatoAdP : 30 luglio 2021. Si pubblica il decreto relativo alla rideterminazione dei posti del concorso pubblico, per esame, p… - Tgyou24 : I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino… - filippo1966 : CONCORSO 130 commissari polizia di Stato - Arypigliate : @criptoroyal Gli mancava l'ossigeno al cervello. Da quando faccio più di 3000 km al mese per lavoro rimpiango di no… - Ticonsiglio : Comune di Avetrana: concorso per agenti di polizia <p>Il Comune di Avetrana, in provincia di Taranto, ha indetto un… -