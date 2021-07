(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Bpromosse neglipromossi dall’European Banking Association:nellopeggiore previsto dalla simulazione il coefficiente patrimoniale prudenzialedel settore bancario dell’UE rimarrebbe al di sopra del 10% (esattamente al 10,2% dall’iniziale 15%),se ‘bruciando’ 265 miliardi di capitale e con un aumento dell’esposizione al rischio di 868 miliardi. Lo comunica l’Eba sottolineando come “la perdita di credito, come nei precedenti esercizi di questo tipo, motiverebbe la maggior parte ...

Advertising

TV7Benevento : **Banche: europee superano stress test Eba, Cet1 al 10,2% anche in scenario avverso**... - 34_liss : RT @rtl1025: ?? #Mps ha registrato peggior risultato tra 50 banche europee sottoposte da #Eba allo stress test. Istituto senese vede il suo… - MaximeAlexand18 : @cdifoggia @valkeasusi Corruzione diffusa delle banche europee !!! - rtl1025 : ?? #Mps ha registrato peggior risultato tra 50 banche europee sottoposte da #Eba allo stress test. Istituto senese v… - bancaditalia : RT @UfficioStampaBI: Quali saranno le principali sfide e prospettive delle banche europee nei prossimi anni? Ne fa un’analisi il paper #Ban… -

Ultime Notizie dalla rete : **Banche europee

SardiniaPost

L'ultima delle grandi potenzea sfuggire a profonde revisioni dei suoi sistemi del ... si è assicurato gli euro di Bruxelles , ma anche i dollari che presto arriveranno dalle grandidi ...Procedono deboli le Borsein linea con i future Usa, che risentono dei timori sollevati alla vigilia dalla trimestrali ... che verranno diffusi nel pomeriggio, sulle maggiorid'Europa e ...Nel primo semestre il gruppo Cassa depositi e prestiti è tornata all’utile con guadagni per 1,4 miliardi di euro che si confronta con la perdita di 7oo milioni dello stesso periodo dell’anno precedent ...+2,8% per Piazza Gae Aulenti, +3,3% per Siena (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Finale di settimana in rosso per le Borse europee - dopo due giorni di buoni rialzi e la trimestrale Amazon ...