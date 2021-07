Ascolti Tv 29 luglio: Oro, argento, bronzi e poi Argentero. Doc controlla Battiti, fa flop Canale5 (Di venerdì 30 luglio 2021) Ascolti Tv: notte boom per Rai2, oro canottaggio al 31%, Paltrinieri al 40% Medaglie e successi Azzurri hanno scandito nottata, mattinata e primo pomeriggio italiano (causa fuso orario) della giornata olimpica di giovedì 29 luglio. Finalmente è arrivato il secondo oro, inatteso come il primo, stavolta dai remi. Rimangono protagoniste le donne della nostra rappresentativa, mentre continuano a fare un po’ meno di quello che ci si attendeva specialità e campioni più attesi, sia pure senza quasi mai deludere del tutto. Non deludono affatto, tutto considerato, neanche gli Ascolti aggregati nell’arco di questa prima parte dei Giochi Olimpici ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 luglio 2021)Tv: notte boom per Rai2, oro canottaggio al 31%, Paltrinieri al 40% Medaglie e successi Azzurri hanno scandito nottata, mattinata e primo pomeriggio italiano (causa fuso orario) della giornata olimpica di giovedì 29. Finalmente è arrivato il secondo oro, inatteso come il primo, stavolta dai remi. Rimangono protagoniste le donne della nostra rappresentativa, mentre continuano a fare un po’ meno di quello che ci si attendeva specialità e campioni più attesi, sia pure senza quasi mai deludere del tutto. Non deludono affatto, tutto considerato, neanche gliaggregati nell’arco di questa prima parte dei Giochi Olimpici ...

