Amal e George Clooney in attesa del terzo figlio? (Di venerdì 30 luglio 2021) Il rumors è sempre più insistente George Clooney e Amal Alamuddin potrebbero essere pronti ad allargare la famiglia. La notizia sta facendo il giro del mondo. Secondo le ultime news Amal, moglie dell’attore e avvocatessa libanese impegnata nella lotta ai diritti, sarebbe in dolce attesa. Non solo la gravidanza sarebbe già oltre il primo trimestre e secondo il “Daily Mail” si tramenerebbe di un’altra coppia di gemelli quattro anni dopo Ella e Alexander. Clooney e Amal avrebbero dato la notizia solo agli amici più intimi e la star di Hollywood non vedrebbe l’ora di fare il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Il rumors è sempre più insistenteAlamuddin potrebbero essere pronti ad allargare la famiglia. La notizia sta facendo il giro del mondo. Secondo le ultime news, moglie dell’attore e avvocatessa libanese impegnata nella lotta ai diritti, sarebbe in dolce. Non solo la gravidanza sarebbe già oltre il primo trimestre e secondo il “Daily Mail” si tramenerebbe di un’altra coppia di gemelli quattro anni dopo Ella e Alexander.avrebbero dato la notizia solo agli amici più intimi e la star di Hollywood non vedrebbe l’ora di fare il ...

Advertising

361_magazine : Cicogna in arrivo per #georgecloney e #amal ? - Agenzia_Italia : George Clooney e Amal, dopo i gemelli un terzo figlio? - VelvetMagIta : #GeorgeClooney e Amal aspettano il terzo bambino? L'indiscrezione #VelvetMag #Velvet - infoitinterno : 'George Clooney e Amal Alamuddin aspettano il terzo figlio' - infoitinterno : George Clooney e Amal Alamuddin: altri due gemelli in arrivo? -