Acqua: Arera, servono interventi normativi per superare ritardi al Sud (Di venerdì 30 luglio 2021) Intervenire a livello normativo per superare le criticità gestionali del servizio idrico e aumentarne l’efficienza, in particolare nelle regioni meridionali, anche alla luce delle opportunità e dei target fissati nel Pnrr. Permane nel nostro Paese un ‘water service divide’: a fronte di una ampia area, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui i servizi, gli investimenti, l’attività legislativa, il funzionamento degli enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali degli operatori appaiono in linea con i più elevati obiettivi del settore idrico, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze. È questo quanto è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Intervenire a livello normativo perle criticità gestionali del servizio idrico e aumentarne l’efficienza, in particolare nelle regioni meridionali, anche alla luce delle opportunità e dei target fissati nel Pnrr. Permane nel nostro Paese un ‘water service divide’: a fronte di una ampia area, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui i servizi, gli investimenti, l’attività legislativa, il funzionamento degli enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali degli operatori appaiono in linea con i più elevati obiettivi del settore idrico, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze. È questo quanto è ...

Advertising

fisco24_info : Acqua: Arera, servono interventi normativi per superare ritardi al Sud: Intervenire a livello normativo per superar… - ARERA_it : Servizio #idrico: inviata a #Parlamento e @Palazzo_Chigi la segnalazione #ARERA per interventi normativi utili per… - ARERA_it : RT @Italgas: #Gaspedia | L'@ARERA_it è un organismo indipendente che ha il compito di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali in 5 f… - Italgas : #Gaspedia | L'@ARERA_it è un organismo indipendente che ha il compito di favorire lo sviluppo di mercati concorrenz… - Pozzuoli21 : #pozzuoli #acqua #comune #bollette #multe #arera Bollette dell’acqua poco trasparenti: Comune di Pozzuoli multato d… -