Ultime Notizie Roma del 29-07-2021 ore 14:10 (Di giovedì 29 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per Rita S oro Settimo argento e non o bronzo Per un totale di 18 presenze sul podio di Tokyo 2020 il secondo Olimpico nel doppio pesi leggeri canottaggio Federica Cesarini Valentina rondini lo dedico una Filippo Mondelli atleta del qua di coppia morto lo scorso 29 aprile a 26 anni per un tumore un argento preso con il cuore da Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e si sente sulla buona strada per i 1500 e la 10 km bronzo con poi Pietro Willy Ruta ancora nel canottaggio nel doppio pesi leggeri per San Marino arriva intanto la prima storica medaglia di bronzo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per Rita S oro Settimo argento e non o bronzo Per un totale di 18 presenze sul podio di Tokyo 2020 il secondo Olimpico nel doppio pesi leggeri canottaggio Federica Cesarini Valentina rondini lo dedico una Filippo Mondelli atleta del qua di coppia morto lo scorso 29 aprile a 26 anni per un tumore un argento preso con il cuore da Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e si sente sulla buona strada per i 1500 e la 10 km bronzo con poi Pietro Willy Ruta ancora nel canottaggio nel doppio pesi leggeri per San Marino arriva intanto la prima storica medaglia di bronzo ...

Advertising

Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - RedazioneDedalo : - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio, attivata la procedura di gara per i lavori dell’aeroporto) è stato pubblicato su: Tempo… -