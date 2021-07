Sulla giustizia il M5S dice sì dopo un contentino di Draghi

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 luglio 2021) Rottura, astensione, infine l'accordo. Al termine di una giornata ad altissima tensioneil Cdm trova l'unanimitàsospensioni e rinvii, riunioni e minacce di astensione se non di uscite dal governo della delegazione del M5S. L'accordo prevede come avevano richiesto i grillini per i processi di appello che comprendono reati con l'aggravante mafiosa ci saranno 6 anni di tempo. I processi invece per 416 bis e ter (associazione a delinquere di stampo mafioso) non è previsto alcun limite di tempo. Analogo trattamento avranno i processi per altri reati di allarme sociale come terrorismo, violenza sessuale, traffico ...