Si sventola con un simbolo fascista durante una diretta della commissione | bufera sulla consigliera di JesiAmo

(Di giovedì 29 luglio 2021) JESI - Un mouse pad con l'immaginebandiera tricolore con l'aquila neraRepubblica di Salò, soffiato via da sotto al mouse nello studio di casa, per essere utilizzato come un ...

JESI - Un mouse padl'immagine della bandiera tricolorel'aquila nera simbolo della Repubblica di Salò, soffiato via da sotto al mouse nello studio di casa, per essere utilizzato come un improvvisato ventaglio contro la calura di un pomeriggio estivo. ...... durante la quale la consigliera comunale Chiara Cercaci, seduta davanti al pc si, usandolo come un ventaglio,il tappetino del mouse,impressa la bandiera della Repubblica Sociale ...JESI - Un mouse pad con l’immagine della bandiera tricolore con l’aquila nera simbolo della Repubblica di Salò, soffiato via da sotto al mouse nello studio di casa, ...La gaffe online della consigliera che per farsi aria ha usato come ventaglio un tappetino del mouse con impressa la bandiera della Repubblica di Salò con tricolore e aquila nera. Il sindaco prende le ...