Raimondo Todaro dice addio a ‘Ballando con le Stelle’ | l’annuncio su Instagram FOTO

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il post pubblicato dasul suo profilo social, spiazza gran parte dei telespettatori di Ballando con le Stelle. Il ballerino di latino, sembra aver preso una decisione che lo vede, per la prima volta in 16 anni, lontano dalle scene del noto palco del programma Rai.sincero e commosso, è il frutto … L'articolocon lesuproviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

Aria di cambiamento per Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci del sabato sera di Rai 1 non potrà contare sulla presenza dinella prossima stagione. Il ballerino, volto di punta della trasmissione, ha ufficialmente deciso di lasciare il programma. L'annuncio, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale ...notizia di queste ore:lascia 'Ballando con le stelle'. Dopo essere stato per ben 15 edizioni tra i protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci , il giovane ha deciso di lasciare la trasmissione e ...«Ballando con le stelle» perde uno dei suoi storici protagonisti. Raimondo Todaro infatti lascia il cast dei ballerini professionisti dopo 16 anni alla corte di Milly Carlucci. «Dal 17 settembre 2005 ...«Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legata ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti Milly Carlucci. All'epoca ero appena maggiorenne ed ...