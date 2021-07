Lite Zorzi-Oppini | Alba Parietti attacca duramente Tommaso

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il litigio trae Francescosi arricchisce di nuovi elementi. Nella giornata di oggi ancheha deciso di rompere il silenzio per dire la sua su ciò che è successo. Nel corso dei mesi trascorsi all'interno della casa del Grande Fratello VIP, i due avevano discusso in diverse occasioni, facendo però sempre pace. Alla fine era nata una amicizia sincera che è continuata anche dopo la fine del reality. Qualcosa però è irrimediabilmente cambiato negli ultimi tempi. I due avevano iniziato a mostrarsi sempre di meno insieme e sono iniziate a emergere alcune voci su probabili ...

Advertising

infoitcultura : Zorzi e Oppini, il motivo della lite: spunta il retroscena omofobo - infoitcultura : Sulla lite Zorzi-Oppini interviene Stefania Orlando ma poi si pente - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando commenta la lite tra Zorzi e Oppini - infoitcultura : Zorzi e Oppini, il motivo della lite: spunta il retroscena omofobo - PasqualeMarro : #StefaniaOrlando a gamba tesa sulla lite tra #ZorzieOppini -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Zorzi

Nelle ultime ore lasocial tra Tommasoe Francesco Oppini sta tenendo i fan con il fiato sospeso. Mentre l'amicizia tra i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip vacilla vistosamente, ...Francesco Oppini e Tommasohanno litigato? L'indiscrezione sembra essere confermata da un dettaglio notato dai fan sui social. Argomenti trattati Francesco Oppini e Tommaso: laFrancesco Oppini e l'amicizia con TommasoTommaso: i sentimenti per Oppiniin corso tra Francesco Oppini e Tommaso? Secondo indiscrezioni i due avrebbero smesso ...Zorzi e Oppini, il motivo della lite: retroscena omofobo. Davanti a questi scivoloni, Tommaso avrebbe perso la pazienza e avrebbe tolto il segui su Instagram al grande amico Francesco. Zorzi e Oppini: ...Nelle ultime ore la lite social tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sta tenendo i fan con il fiato sospeso. Mentre l’amicizia tra i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip va ...