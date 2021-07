Giant Trance X E+ Pro | e - bike con maxi autonomia | la prova

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il modello di e - mtb da all - mountain, basato su un telaio in alluminio, monta ruote da 29 pollici, forcella con 150 mm d'escursione e ammortizzatore centrale da 140 mm. Il kit elettrico SyncDrive ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giant Trance

Moto.it

Il modello di e - mtb da all - mountain, basato su un telaio in alluminio, monta ruote da 29 pollici, forcella con 150 mm d'escursione e ammortizzatore centrale da 140 mm. Il kit elettrico SyncDrive ...Infine, la nuova biciclettaX E+ Pro 29 diItalia è perfetta per i trail riders. Questo nuovo modello di e - bike è leggero e incredibilmente resistente con un sistema di sospensioni ...