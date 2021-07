Cancro (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il fatto che sia possibile immergere il pane in un miscuglio di zucchero, uova, cannella e vaniglia, sciogliere un po’ di burro in una padella, friggere il tutto e mangiarlo è davvero liberatorio”, scrive la blogger Cece su Tumblr. Sono... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il fatto che sia possibile immergere il pane in un miscuglio di zucchero, uova, cannella e vaniglia, sciogliere un po’ di burro in una padella, friggere il tutto e mangiarlo è davvero liberatorio”, scrive la blogger Cece su Tumblr. Sono... Leggi

Advertising

CorsampRocky : @radiosilvana @LizadiGennaro Nessun pretesto. Gli spacciatori africani sono un cancro per questo paese. A me non st… - infoitsalute : In pochi sanno che il cancro al fegato è più aggressivo con questo abuso - Valter_Ts : @Mov5Stelle Dati Istat: negli ultimi 5 anni, OGNI GIORNO in Italia muoiono 490 persone di cancro e 600 di problemi… - soloveroperameN : CANCRO DRAMATICO tematiche fate in onda va mentre ch'è materiale anche quelo da invece fosse che va generazione piu… - Ade20903031 : @curious_corn @Mess_Butch I femminicidi sono un cancro da eliminare, ma non c'entrano con il ddl Zan. Non reputo co… -